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British Airways, Çin`e uçuşları durdurdu

29.01.2020 11:57

Son güncelleme : 29.01.2020 11:57
Birleşik Krallık`ın, British Airways koronavirüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti`nin, adaları dışındaki ana kıtadaki bölgelerine, zorunlu olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından, bu ülkeye yaptığı tüm uçuşları durdurdu.



DHA

British Airways açıklamasında, "Bu aksaklıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz; ancak, müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlerleyen günlerde Çin'e seyahat edecek olan müşterilerimiz BA.com internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilirler" denildi.

British Airways'in Çin'e uçuşlarını durdurduğunu açıklamasının ardından, şirketin internet sitesindeki içiş aramalarında Ocak ve Şubat için Çin'e uçuş bulunamıyor.




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