Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı`nın Ceyhan`daki deniz terminalinden geçen yıl 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi.
BTC`den 233 milyon 175 bin varil petrol aktı
15.01.2020 11:23
Son güncelleme : 15.01.2020 11:23
AA
BOTAŞ verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz
Terminali'nden bugüne kadar 3 milyar 300 milyon varilden fazla petrol, tankerle dünya pazarına gönderildi.
BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın (BOTAŞ BIL) tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da, en az yükleme ise 57 milyon 78 bin varille kuruluş yılında gerçekleştirildi.
Geçen yıl ise 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edilen terminalden, aylara göre en çok sevkiyat 22 milyon 149 bin varille mayısta yapıldı.
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