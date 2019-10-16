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BTC`den 3,3 milyar varil petrol aktı

16.10.2019 13:05

Son güncelleme : 16.10.2019 13:05
Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı`nın Ceyhan`daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varile ulaştı.



AA

BOTAŞ verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 4 bin 300'ü aşkın tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International Ltd. Şti'nin (BOTAŞ BIL) tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da, en az yükleme ise 57 milyon 78 bin varille kuruluş yılında gerçekleştirildi.

Hattan, devreye girdiği tarihten bugüne kadar 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varil ham petrol sevkiyatı yapıldı.

Bu yıl 15 Ekim'e kadar yapılan sevkiyat ise 187 milyon 893 bin varil oldu.




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