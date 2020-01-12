GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bu hafta piyasalarda neler yaşandı?

12.01.2020 10:49

Son güncelleme : 12.01.2020 10:49
ABD ile İran arasında yaşanan `Kasım Süleymani` gerginliği Türkiye piyasalarını yakından etkilemiş ve kısa süreli bir dalgalanma yaşanmıştı. Daha sonra ise İran ABD`nin Irak`taki iki üssüne saldırı düzenlemiş ve 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu haberin ardından dolar/TL 5.97 seviyesine tırmanmış, gram altının fiyatı ise 306 TL seviyesini test etmişti. Trump`ın çarşamba günü yaptığı ılımlı açıklamalar sonrası ise piyasalar yönünü tekrar aşağı çevirmiş, dolar 5.87 seviyesine, gram altının fiyatı ise 306 TL`den 294 TL seviyesine kadar gerilemişti. Buna göre 1 haftada gram altının fiyatı 12 TL dalgalandı diyebiliriz. Peki diğer kurlarda neler yaşandı? İşte piyasalarda bu hafta yaşananlar...



UZMANPARA

Bu hafta ABD ve İran arasında yaşanan sıcak gelişmeler Türkiye piyasalarında kısa süreli de olsa dalgalanmaya neden olmuştu. Hafta içinde 5.97 seviyesini test eden dolar Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası 5.87 seviyesine kadar gerilemiş, euro kuru ise 6.68 TL seviyelerinden dönmüş 6.53 seviyelerine kadar inmişti.

ALTIN FİYATLARINDA BU HAFTA NELER OLDU?

İran'ın Irak'taki Amerika üstlerine yönelik füze saldırısı ve İran Devlet Televizyonu'nun bu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından ise altının ons fiyatı 1600 doları aşmış gram altının fiyatı ise 306 TL seviyesini görmüştü. Trump'ın çarşamba günü saat 19:00'da yaptığı açıklamaların ardından ise gram altının fiyatı 294 TL seviyesine kadar gerilemiş altının ons fiyatı ise 1560 dolara kadar düşmüştü.

BORSA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Borsa İstanbul ise bu hafta rekor üstüne rekor kırdı! BIST 100 endeksi cuma günü 119 bin seviyesine aşarak yaklaşık iki yılın zirvesini görmüştü. Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetmişti. Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirmişti.

PETROL FİYATLARINDA BU HAFTA NELER OLDU?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü haberlerinin ardında ise küresel petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı. Ilımlı açıklamalar sonra petrol fiyatları da hızla gerilemiş brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 64 dolara kadar gerilemişti.
 
MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRECEK Mİ?
 
ABD- İran krizinin sakinleşmesiyle piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısına odaklandı. MB'nin enflasyon beklentilerini de gözeterek faiz politikasını belirlediğine dikkat çeken uzmanlar, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda faiz indiriminin devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.664
Değişim :  0,57% |  673,25
Açılış :  118.251  
Önceki Kapanış :  117.990  
En Yüksek
119.140 En Düşük
117.701
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6502 7,6886 % 0,05  
Frank 6,0170 6,0533 % 0,18  
Riyal 1,5618 1,5696 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 9,06  
Altın Gr. 295 295 2,23  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,17  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 64,95 64,95 -0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru