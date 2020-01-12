Bu hafta piyasalarda neler yaşandı?

Bu hafta ABD ve İran arasında yaşanan sıcak gelişmeler Türkiye piyasalarında kısa süreli de olsa dalgalanmaya neden olmuştu. Hafta içinde 5.97 seviyesini test eden dolar
Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası 5.87 seviyesine kadar gerilemiş, euro
kuru ise 6.68 TL seviyelerinden dönmüş 6.53 seviyelerine kadar inmişti.
ALTIN FİYATLARINDA BU HAFTA NELER OLDU?
İran'ın Irak'taki Amerika üstlerine yönelik füze saldırısı ve İran Devlet Televizyonu'nun bu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından ise altının ons fiyatı 1600 doları aşmış gram altının fiyatı ise 306 TL seviyesini görmüştü. Trump'ın çarşamba günü saat 19:00'da yaptığı açıklamaların ardından ise gram altının fiyatı 294 TL seviyesine kadar gerilemiş altının ons fiyatı ise 1560 dolara kadar düşmüştü.
BORSA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Borsa İstanbul ise bu hafta rekor üstüne rekor kırdı! BIST 100 endeksi cuma günü 119 bin seviyesine aşarak yaklaşık iki yılın zirvesini görmüştü. Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetmişti. Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirmişti.
PETROL FİYATLARINDA BU HAFTA NELER OLDU?
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü haberlerinin ardında ise küresel petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı. Ilımlı açıklamalar sonra petrol fiyatları
da hızla gerilemiş brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 64 dolara kadar gerilemişti.
ABD- İran krizinin sakinleşmesiyle piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısına odaklandı. MB'nin enflasyon beklentilerini de gözeterek faiz politikasını belirlediğine dikkat çeken uzmanlar, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda faiz indiriminin devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.