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Bu yıl 17 trilyon dolar değer kazandılar

25.12.2019 09:13

Son güncelleme : 25.12.2019 09:22
Deutsche Bank’ın yaptığı hesaplamalara göre global hisse senedi piyasaları 2019 yılında 17 trilyon dolardan fazla değer kazandılar.



Deutsche Bank Baş Ekonomisti Torsten Slok tarafından yapılan değerlendirmeye göre global hisse senetlerinin değeri 2019 yılına 70 trilyon doların altında başladılar ve şu anda 85 trilyon doları geçmiş durumdalar.

Bu yıl S&P 500, Dow Jones Sanayi ve Russell 2000 gibi endeksler yüzde 20'den fazla değer kazanırken, Apple yüzde 80 ve Facebook yüzde 57 değer kazanarak bu yükselişte ön plana çıktılar.




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