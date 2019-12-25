Bu yıl 17 trilyon dolar değer kazandılar















Deutsche Bank Baş Ekonomisti Torsten Slok tarafından yapılan değerlendirmeye göre global hisse senetlerinin değeri 2019 yılına 70 trilyon doların altında başladılar ve şu anda 85 trilyon doları geçmiş durumdalar.Bu yıl S&P 500, Dow Jones Sanayi ve Russell 2000 gibi endeksler yüzde 20'den fazla değer kazanırken, Apple yüzde 80 ve Facebook yüzde 57 değer kazanarak bu yükselişte ön plana çıktılar.