Deutsche Bank’ın yaptığı hesaplamalara göre global hisse senedi piyasaları 2019 yılında 17 trilyon dolardan fazla değer kazandılar.
Bu yıl 17 trilyon dolar değer kazandılar
25.12.2019 09:13
Son güncelleme : 25.12.2019 09:22
Deutsche Bank Baş Ekonomisti Torsten Slok tarafından yapılan değerlendirmeye göre global hisse senetlerinin değeri 2019 yılına 70 trilyon doların altında başladılar ve şu anda 85 trilyon doları geçmiş durumdalar.
Bu yıl S&P 500, Dow Jones Sanayi ve Russell 2000 gibi endeksler yüzde 20'den fazla değer kazanırken, Apple yüzde 80 ve Facebook yüzde 57 değer kazanarak bu yükselişte ön plana çıktılar.
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9512
En Düşük
5,9395
18:056,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5931
18:05286,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,35
|Açılış
|: 286,65
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,65
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6811
|7,7196
|% 0,11
|
|Frank
|6,0408
|6,0772
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|287
|287
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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