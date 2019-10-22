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`Bulgaristan`ın TürkAkım altyapısı 2020`de tamamlanacak`

22.10.2019 16:39

Son güncelleme : 22.10.2019 16:39
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek "Bulgaristan`daki altyapının da 2020`nin ilk yarısında tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.



AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Soçi'de yaptığı basın açıklamasında, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TürkAkım'ın inşa sürecinde bir sorun öngörmediklerini aktaran Novak, "Türkiye'de deniz ve karadaki inşaatlar takvim doğrultusunda ilerliyor. Bulgaristan'la ilgili ufak değişiklikler olabilir. Buradaki altyapının da 2020'nin ilk yarısında tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

TürkAkım'ın Avrupa pazarı için planlanan 15,75 milyar metreküplük kapasitesinin 3,5 milyar metreküplük kısmının Bulgaristan tarafından ithal edilmesi öngörülüyor.




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