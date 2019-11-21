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Bundesbank`tan `ekonomik gerileme` uyarısı

21.11.2019 17:19

Son güncelleme : 21.11.2019 17:19
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkan Yardımcısı Claudia Buch, ekonomide beklenmedik bir gerilemenin Almanya`nın finansal sistemine sert zarar verebileceğini söyledi.



AA

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkan Yardımcısı Claudia Buch, Bundesbank'ın "2019 yılı Mali İstikrar Raporu" sunumu için Frankfurt'ta düzenlenen toplantıda yaptığı sunumda, ekonomik gerileme ve kredi riskinin küçümsenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Geçen yıl bu zamanlar ekonomik görünümün bugünkü seviyeden biraz daha pozitif olduğunu ifade eden Buch, "Ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskler o zamandan beri dünya çapında arttı." dedi.

Buch, Almanya'nın ihracata dayalı sanayisinin bu risklerden etkilendiğini belirterek, olumlu finansman koşulları ve güçlü iş gücü piyasası ile desteklenen sağlam yurt içi talebin, ülkede bugüne kadar daha da büyük bir ekonomik gerilemeyi önlediğini söyledi.

"RİSKLER DOĞRUDAN GÖRÜLEMEMEKTE"

Claudia Buch, önceki yılların aksine, piyasa katılımcılarının faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalmasını beklediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Finansal istikrar açısından bakıldığında bu, Alman finansal sistemi içerisinde konjonktürel risklerin birikmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu riskler doğrudan görülememektedir. Çünkü düşük faiz oranları bazı durumlarda değerleri yüksek tutmaktadır, piyasalar likidite sıkıntısı yaşamamakta, varlık fiyatları ve kredilerde hala dinamik bir büyüme görülmektedir."

10 yıllık ekonomik gelişmeden sonra gelecekteki kredi riskleri  potansiyelinin hafife alındığını ve gayrimenkulde geri kazanımın fazla tahmin edildiğini belirten Buch, faiz oranlarında hem ani bir artış hem de sürekli  olarak düşük faiz oranlarının finansal sistem üzerinde baskı oluşturacağını  vurguladı.

"DIŞ ZAYIFLIKLARIN İÇ TALEP ÜZERİNDE DAHA BÜYÜK BİR ETKİSİ OLABİLİR"

Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch, "Beklenmedik bir ekonomik gerileme, Almanya'nın finansal sistemine sert zarar verebilir. Bu konuda potansiyel tetikleyici küresel ekonomi ile ilgili kötü haber olabilir. Ayrıca, dış zayıflıkların iç talep üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir." diye konuştu.

Dijitalleşme, küreselleşme, iklim ve demografik değişimin ekonominin ve toplumun tüm alanlarını etkileyen mega trendler olduğunu vurgulayan Buch, "Finans sektörü bu gelişmeleri yansıtmakta ve aynı zamanda bunlar gerekli yapısal değişim için kilit bir katalizör olmaktadır." dedi.




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