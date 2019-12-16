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Bütçe 7,8 milyar lira fazla verdi

16.12.2019 11:38

Son güncelleme : 16.12.2019 11:38
Bütçe 2019 yılı Kasım ayında 7,8 milyar TL fazla verdi.



2018 yılı Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Kasım ayında 7,8 milyar TL fazla verdi.

Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Kasım ayında 7,8 milyar TL fazla vermiştir. 2018 yılı Kasım ayında 14,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Kasım ayında 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 83,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 1,6 oranında artarak 75,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Kasım ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 73,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 1,5 oranında artarak 68 milyar TL olmuştur.

OCAK-KASIM 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 54,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 92,9 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 17,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak Kasım döneminde 2,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 802,5 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,1 oranında artarak 895,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 613,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,7 oranında artarak 799,6 milyar TL olmuştur."2018 yılı Kasım ayında 14,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Kasım ayında 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2019 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 83,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 1,6 oranında artarak 75,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Kasım ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 73,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 1,5 oranında artarak 68 milyar TL olmuştur."




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