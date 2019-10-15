Merkezi yönetim bütçe dengesi eylülde 17 milyar 712 milyon TL açık verdi.
Bütçe rakamları açıklandı
15.10.2019 11:24
Son güncelleme : 15.10.2019 11:24
Merkezi Yönetim Bütçesi Eylül ayında 17,7 milyar TL
açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde 5,6 milyar TL faiz
dışı açık verildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"2018 yılı Eylül ayında 6 milyar TL
açık veren bütçe, 2019 yılı Eylül ayında 17,7 milyar TL
açık vermiştir. 2018 yılı Eylül ayında 4,3 milyar TL faiz
dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Eylül ayında 5,6 milyar TL faiz
dışı açık verilmiştir. 2019 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında artarak 63,1 milyar TL
olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 20,5 oranında artarak 80,8 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılı Eylül ayında vergi
gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 52,6 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Faiz
hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,8 oranında artarak 68,7 milyar TL
olmuştur.
OCAK-EYLÜL 2019 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 56,7 milyar TL
açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 85,8 milyar TL
açık vermiştir. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 3,7 milyar TL faiz
dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 4,3 milyar TL faiz
dışı açık verilmiştir.
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında artarak 653,8 milyar TL
olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,5 oranında artarak 739,6 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılı Ocak-Eylül döneminde vergi
gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artarak 485,3 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Faiz
hariç bütçe giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 658,1 milyar TL
olmuştur."