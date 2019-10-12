Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılda yüzde 5`er büyümesi hedeflenirken, bu yolda fonlar da önemli katkı sağlayacak.
Büyümeye `fon` desteği
12.10.2019 11:22
Son güncelleme : 12.10.2019 11:22
AA
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında büyüme hedefi için stratejik adımlar atılacak.
Türkiye ekonomisinin 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5'er büyümesinin hedeflendiği program, Kredi
Garanti Fonu (KGF), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kalkınma Fonu, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ve bireysel emeklilik fonlarının daha etkin kullanımını öngörüyor.
Buna göre, bugüne kadar 362 milyar liralık kredi
kullandıran KGF, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk
paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.
İVME Finansman Paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.
TVF ise petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye
yatırımlarında yer alacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası'ndan oluşturulan Kalkınma Fonu da yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek, sanayinin finansmana erişimi güçlendirilecek. Bu kapsamada, KOBİ'lerden istenen teminat yükü hafifletilecek, sanayi sektörü odaklı KGF uygulaması geliştirilecek. Katılım bankacılığı enstrümanları ve bireysel emeklilik fonlarının sanayi projelerine yatırımına yönelik düzenlemeler yapılacak.