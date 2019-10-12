GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Büyümeye `fon` desteği

12.10.2019 11:22

Son güncelleme : 12.10.2019 11:22
Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılda yüzde 5`er büyümesi hedeflenirken, bu yolda fonlar da önemli katkı sağlayacak.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında büyüme hedefi için stratejik adımlar atılacak.

Türkiye ekonomisinin 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5'er büyümesinin hedeflendiği program, Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Varlık Fonu (TVF),  Kalkınma Fonu, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ve bireysel emeklilik fonlarının daha etkin kullanımını öngörüyor.

Buna göre, bugüne kadar 362 milyar liralık kredi kullandıran KGF,  bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.

İVME Finansman Paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.

TVF ise petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan oluşturulan Kalkınma Fonu da yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek, sanayinin finansmana erişimi güçlendirilecek. Bu kapsamada, KOBİ'lerden istenen teminat  yükü hafifletilecek, sanayi sektörü odaklı KGF uygulaması geliştirilecek. Katılım  bankacılığı enstrümanları ve bireysel emeklilik fonlarının sanayi projelerine yatırımına yönelik düzenlemeler yapılacak.






BIST USD EURO ALTIN
18:0599.028
Değişim :  0,25% |  247,43
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.783 En Düşük
98.776
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru