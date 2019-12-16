Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmanın Avrupa Merkez Bankası`nın değil Euro Bölgesi hükümetlerinin işi olduğunu söyledi.
`Büyümeyi canlandırmak ECB`nin görevi değil`
16.12.2019 09:28
Son güncelleme : 16.12.2019 09:28
Dnenik gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, "Ekonomik büyümeyi artırmak için yapısal tedbirler önemli, muhtemelen uzun vadede tek şans. Verimlilikte büyümenin yavaşlamakta olduğunu biliyoruz, Avrupa üye ülkelerin çoğunun yeterince dikkat göstermedikleri demografik problemlerle karşı karşıya. Bazı değişiklikler daha hızlı oluyor ve ülkeler büyüme olasılıklarını zayıflatan bu değişiklikleri yeterli şekilde izlemiyorlar" dedi.
Vasle ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın para
politikasının yan etkilerinin daha görünür hale gelmekte olduğunu da vurguladı.
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