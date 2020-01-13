Cari işlemler hesabı Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi.
Cari açık belli oldu!
13.01.2020 10:09
Son güncelleme : 13.01.2020 10:30
FOREKS
2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon ABD doları
fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon ABD doları açık verdi. Foreks anketinde beklenti 340 milyon dolar
açık verileceği yönündeydi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon ABD doları oldu.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Söz konusu gelişmede, 2018 yılının Kasım ayında 412 milyon ABD doları fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1.111 milyon ABD doları açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon ABD doları azalarak 1.601 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon ABD doları azalarak 129 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Kasım ayına göre 177 milyon ABD doları tutarında artarak 1.414 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon ABD
doları azalarak 1.011 milyon ABD doları olmuştur.
FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018 yılının aynı ayına göre 1.036 milyon ABD doları azalarak 236 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 2.050 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil
ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 8 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1.000 milyon ABD doları ve 600 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon ABD doları azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 616 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 25 milyon ABD doları net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 26 milyon ABD doları ve 22 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ayda 743 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."