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Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor

11.12.2019 13:15

Son güncelleme : 11.12.2019 13:15
Türkiye`nin son 12 aylık cari işlemler hesabı ekimde 4 milyar 336 milyon dolarla üst üste beş aydır fazla veriyor.



AA

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde düzeltme hareketleri yaşanırken, bunun en güzel örneği cari işlemler hesabında görüldü.

Geçen yıl mayıs ayında 58 milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve yeni uygulamalarla düşüş trendine girdi.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta başlayan gerileme  12 ayın ardından cari fazla noktasına geldi. Bu yılın haziran ayından itibaren başlayan cari fazla üst üste beşinci ayına girdi. Ekimde 12 aylık cari fazla bir  önceki aya göre 1,1 milyar dolar azalışla 4 milyar 336 milyon dolar olarak  gerçekleşti. Ekim 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 38,9 milyar dolar düzeyinde  bulunuyordu. Cari fazla aylık bazda da ekimde 1 milyar 549 milyon dolarla üst  üste dört aydır pozitif tarafta olmayı sürdürdü.

Analistler, yılın kalan 2 ayında da cari fazla verileceğini, böylece  cari işlemler hesabının 1,5-2 milyar dolar fazla ile 2019'u tamamlayacağını  belirtti.

İktisadi faaliyetteki dinamizmin yansıması sonucu cari fazlanın artık  daha fazla artmasının beklenmeyeceğini dile getiren analistler, Türk ekonomisinin  2020'de potansiyel büyümesine yakınsamasıyla birlikte cari işlemler hesabının da  yeni akışına doğru yöneleceğini kaydetti.

"CARİ DENGEDE BAŞLAYAN GERİLEMEYİ BÜYÜMENİN BOYUTU BELİRLEYECEK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin  yaptığı değerlendirmelerde ekimde cari fazlanın 1,55 milyar dolarla piyasa  beklentisine yakın gerçekleştiğini belirtti.

Kasım ayı  gümrük dış ticaret öncü verilerinin geçen yıla göre daha  yüksek dış açığa işaret ettiğini bildiren Bürümcekçi, bu gelişmeyle birlikte  değerlendirildiğinde ekimde cari fazlada başlayan gerilemenin süreceğini söyledi.

Bürümcekçi, ekimde cari fazlada gözlenen gerilemede dış ticaret  açığının yükselmesinin ana etken olduğunu ifade etti.

Cari fazlada başlayan gerilemenin ne boyuta ulaşacağının büyümenin  seyrine bağlı olacağını vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Önceki yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji  ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceği kritik görünürken, petrol  fiyatlarının son dönemdeki gerileme ile 2018 yılı ortalamasının (72 dolar) altına  inmesi cari açığı azaltıcı etki getirmeye devam etmektedir. Altın ticaretinde  ise geçen yıl ilk on ayda verilen 7,8 milyar dolar net açık bu yıl aynı dönemde  6,5 milyar dolara gerilemiştir. Bu eğilim de devam edebilir.

Buna ek olarak, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini  koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir. Ancak, milli  gelir büyümesi baz etkisinin de devreye girmesiyle daha güçlü artışlar  kaydedecektir. Bu gelişmenin, dış ticaret açığında yıllık bazda  karşılaştırmalarda da belirgin artışlar getireceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AB  pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış  hızımızı olumsuz etkilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bu doğrultuda, kasım  sonunda 2,8 milyar dolar fazlaya gerilemesini beklediğimiz son 12 aylık cari  işlemler hesabının, 2019 yılını sınırlı fazla ile kapatabileceğini  düşünmekteyiz."




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