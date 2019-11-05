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Cep telefonu abone sayısı 84 milyona ulaşacak

05.11.2019 11:40

Son güncelleme : 05.11.2019 11:40
Türkiye`de mobil telefon abone sayısının gelecek yıl 84 milyona yükseleceği öngörülüyor.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, bu yılın eylül ayı itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerindeki 5 bin 400 firmanın yüzde 48'i bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Bin 195 özel sektör kuruluşu bünyesindeki Ar-Ge merkezlerinden 189'u söz konusu iş kolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Mobil telefon abone sayısının bu yılın sonunda 82 milyon 500 bine, gelecek yılın sonunda ise 84 milyona ulaşması tahmin ediliyor. Bu yılın sonunda 11 milyon 800 olması beklenen sabit telefon abone  sayısının gelecek yıl 12 milyona yükseleceği öngörülüyor.

Genişbant abone sayısının da 2019 sonunda 76 milyon 500 bin olması, gelecek yıl 79 milyona yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, bu yıl sonu için 21 milyar dolar olarak tahmin edilen  bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün 2020 sonunda 22 milyar  dolara yükseleceği, internetten alışveriş yapanların oranının da yüzde 34,1'den yüzde 40'a çıkacağı tahminler arasında yer alıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN VAZGEÇMEDİK

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin bazı araştırmaların sonuçlarına da yer verildi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 16-74 yaş grubundaki bireyler arasında internet kullananların oranı yüzde 75,3'e  ulaşırken, bu oran kadınlarda yüzde 68,9, erkeklerde yüzde 81,8 olarak  hesaplandı.

İnternete erişim imkanı olan hanelerin oranı 2018'de yüzde 83,8 iken 2019'da yüzde 88,3'e çıktı. Bu artışta geçen yıl yüzde 79,4 olan mobil genişbant  bağlantı sahipliğinin yüzde 86,9'a çıkması etkili oldu.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre de 10 ve üzeri çalışana sahip girişimler içinde bilgisayar kullanan ve  internet erişimine sahip olan girişimlerin oranı, sırasıyla yüzde 96,7 ve yüzde  94,9 olarak kayıtlara geçti.

İnternet sayfasına sahip girişimlerin oranı, girişimlerin çevrimiçi  pazar yerlerini giderek daha fazla tercih etmeleri nedeniyle 2019'da yüzde 66,6  seviyesinde kalarak yatay seyir izledi. Geçen yıl girişimlerin yüzde 11,6'sı bilişim uzmanı istihdam ederken son veriler dikkate alındığında bu oran yüzde  13,7'ye ulaştı.




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