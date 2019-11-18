Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
18.11.2019 10:54
Son güncelleme : 18.11.2019 10:54
AA
Gram altın, cuma günü dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 değer kazanarak haftayı 270,8 liradan tamamladı.
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.464,6 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:39106.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.070,85
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.550
En Düşük
105.902
10:395,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7470
|
5,7527
En Düşük
5,7348
10:396,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3648
En Düşük
6,3472
10:39270,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,75
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
269,78
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,21
|37.570.586
|% 14,15
|
|KLNMA
|49,56
|8.475.995
|% 11,77
|
|BRMEN
|1,08
|6.976.536
|% 11,34
|
|IZTAR
|5,72
|109.189
|% 10,00
|
|EPLAS
|5,75
|6.038
|% 9,32
|
|CRDFA
|1,95
|1.899.516
|% -7,58
|
|KLGYO
|3,00
|26.071.312
|% -6,54
|
|EUYO
|1,09
|2.052.508
|% -3,54
|
|EGCEY
|0,32
|28
|% -3,03
|
|METRO
|1,81
|12.114.279
|% -2,16
|
|THYAO
|13,98
|382.657.469
|% 2,12
|
|GARAN
|10,02
|115.586.983
|% 0,70
|
|ASELS
|19,29
|87.515.826
|% 0,89
|
|AKBNK
|7,78
|78.363.592
|% 1,30
|
|KRDMD
|2,38
|73.491.549
|% 1,71
|
|HURGZ
|1,21
|37.570.586
|% 14,15
|
|KRDMD
|2,38
|73.491.549
|% 1,71
|
|THYAO
|13,98
|382.657.469
|% 2,12
|
|PETKM
|3,69
|73.394.851
|% 1,10
|
|TIRE
|2,24
|40.417.772
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4444
|% 0,25
|
|Frank
|5,7740
|5,8087
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5252
|1,5328
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-2,56
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|1.801
|1.828
|2,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-3,34
|
|Yarım
|867
|889
|-1,61
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,09
|