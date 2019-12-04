Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
04.12.2019 11:22
Son güncelleme : 04.12.2019 11:22
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde, 273,7 liradan tamamladı.
Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
448 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 1.483,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:06107.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 386,41
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.999
11:065,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0089
|Açılış
|: 5,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
11:066,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3787
En Düşük
6,3604
11:06274,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,44
|Açılış
|: 274,25
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
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|% 16,01
|
|DERAS
|3,82
|48.532.459
|% 15,06
|
|MAALT
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|4.216.274
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|SMART
|9,28
|47.479.871
|% 11,67
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|ALCAR
|54,15
|6.773.813
|% 11,19
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
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|4,31
|91.709
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|
|BASCM
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|% -4,35
|
|QNBFB
|25,98
|1.328.237
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|
|THYAO
|13,71
|309.708.888
|% 0,73
|
|GARAN
|10,07
|106.808.194
|% 1,72
|
|KRDMD
|2,39
|103.356.174
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,22
|103.021.370
|% 2,55
|
|ASELS
|19,01
|101.213.688
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,39
|103.356.174
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,44
|50.047.612
|% 2,13
|
|ISFIN
|2,89
|76.831.750
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,75
|18.126.062
|% 0,00
|
|KARSN
|1,40
|33.417.882
|% -2,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4499
|7,4872
|% 0,08
|
|Frank
|5,8070
|5,8420
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5285
|1,5362
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,89
|
|Altın Gr.
|274
|274
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,02
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|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,38
|
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