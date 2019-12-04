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Çeyrek altın kaç lira oldu?

04.12.2019 11:22

Son güncelleme : 04.12.2019 11:22
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişe paralel değer  kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde, 273,7 liradan  tamamladı.

Yeni güne de artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 1.483,5 dolar seviyesinde seyrediyor.




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