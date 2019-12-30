Altının gram fiyatı, yatay seyirle 289,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
30.12.2019 13:07
Son güncelleme : 30.12.2019 13:07
AA
Gram altın, geçen haftanın son işlem gününde dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 289,3 liradan tamamladı.
Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi.
12:51114.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.055,81
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.776
En Düşük
114.057
12:515,9524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
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5,9539
En Düşük
5,9423
12:516,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,6470
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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En Düşük
6,6472
12:51289,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 289,47
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
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290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|7.678.605
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,78
|407.883.291
|% 15,58
|
|INFO
|8,03
|41.684
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,01
|66.996.609
|% 10,99
|
|YAPRK
|6,42
|2.481.424
|% 10,31
|
|FRIGO
|11,79
|31.680
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|3.690
|% -9,66
|
|EGCYO
|0,35
|49.849
|% -7,89
|
|GLBMD
|1,75
|246.939
|% -6,91
|
|BRKO
|0,33
|69.618
|% -5,71
|
|THYAO
|14,24
|713.557.344
|% 2,08
|
|ISGYO
|1,78
|407.883.291
|% 15,58
|
|ASELS
|20,14
|373.969.331
|% 2,39
|
|ISFIN
|4,00
|230.994.567
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,67
|222.556.148
|% 1,91
|
|ISGYO
|1,78
|407.883.291
|% 15,58
|
|IHLAS
|0,89
|172.204.104
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,18
|195.869.260
|% 8,26
|
|ALBRK
|1,56
|176.210.169
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,67
|222.556.148
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8166
|% 0,14
|
|Frank
|6,0882
|6,1248
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|1,78
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.954
|-1,01
|
|Yarım
|921
|945
|-0,49
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,24
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|0,05
|