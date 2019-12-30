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Çeyrek altın kaç lira oldu?

30.12.2019 13:07

Son güncelleme : 30.12.2019 13:07
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 289,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 289,3 liradan  tamamladı.

Yeni haftaya sakin başlayan altının gram fiyatı, saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 289,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 475 lira, Cumhuriyet altını da 1.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.515 doları test etmesinin ardından 1.513 dolar seviyesinde dengelendi.




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