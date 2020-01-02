Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 291,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
02.01.2020 10:50
Son güncelleme : 02.01.2020 10:50
AA
Gram altın, salı günü dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel hafif değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 290,1 liradan tamamladı.
Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.
10:34114.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 393,19
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.044
En Düşük
114.566
10:345,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0091
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9584
En Düşük
5,9430
10:346,6823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6947
En Düşük
6,6601
10:34291,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,07
|Açılış
|: 291,24
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,32
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|DURDO
|15,80
|1.939.254
|% 12,54
|
|TKNSA
|4,69
|45.835.063
|% 11,67
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|UMPAS
|0,68
|21.256
|% 9,68
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,22
|1.241.096
|% -8,66
|
|KLGYO
|3,51
|13.464.087
|% -7,39
|
|THYAO
|14,56
|187.837.477
|% 0,69
|
|PETKM
|3,85
|160.505.660
|% 1,05
|
|ASELS
|21,30
|123.021.724
|% 1,72
|
|ISGYO
|1,80
|83.630.726
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,68
|77.304.539
|% 0,75
|
|ISGYO
|1,80
|83.630.726
|% 2,27
|
|PETKM
|3,85
|160.505.660
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,68
|77.304.539
|% 0,75
|
|IEYHO
|0,65
|15.784.531
|% 4,84
|
|TSKB
|1,21
|28.844.281
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% -0,11
|
|Frank
|6,1145
|6,1513
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.519
|1.520
|2,14
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,08
|