Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
14.01.2020 11:21
Son güncelleme : 14.01.2020 11:21
AA
Gram altın, dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 292,1 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
479 lira, Cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.
11:06119.733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -515,55
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.643
En Düşük
119.575
11:065,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0351
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,9014
En Düşük
5,8604
11:066,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5764
En Düşük
6,5283
11:06292,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,49
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
292,65
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.501.299
|% 19,86
|
|TLMAN
|12,45
|14.263.749
|% 12,67
|
|ALKIM
|42,44
|10.505.526
|% 10,29
|
|EGCYH
|0,33
|128.469
|% 10,00
|
|SELGD
|2,03
|345.784
|% 9,73
|
|GLBMD
|2,22
|442.453
|% -14,94
|
|HUBVC
|22,70
|35.441.054
|% -10,06
|
|RYGYO
|5,74
|31.474.735
|% -9,03
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|RYSAS
|6,35
|51.301.482
|% -7,70
|
|THYAO
|14,84
|701.909.262
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|333.189.960
|% 0,34
|
|PETKM
|4,07
|320.928.845
|% -0,49
|
|ASELS
|23,16
|287.237.700
|% 1,05
|
|HALKB
|6,61
|129.740.239
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,98
|333.189.960
|% 0,34
|
|PETKM
|4,07
|320.928.845
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,57
|119.709.111
|% -0,63
|
|ALBRK
|1,70
|85.671.206
|% -1,16
|
|THYAO
|14,84
|701.909.262
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6271
|7,6653
|% 0,39
|
|Frank
|6,0530
|6,0895
|% 0,63
|
|Riyal
|1,5665
|1,5743
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,84
|
|Altın Gr.
|292
|293
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,09
|