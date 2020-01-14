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Çeyrek altın kaç lira oldu?

14.01.2020 11:21

Son güncelleme : 14.01.2020 11:21
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 292,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.957 liradan satılıyor.




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Yarım 935 959 -5,84  
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