Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.817 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
06.12.2019 11:01
Son güncelleme : 06.12.2019 11:01
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 272,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
444 lira, Cumhuriyet altını da 1.817 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:46109.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 493,52
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.251
En Düşük
108.851
10:465,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7585
En Düşük
5,7410
10:466,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,3966
En Düşük
6,3837
10:46272,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,37
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,11
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|33,08
|5.408.863
|% 12,06
|
|ISGSY
|3,67
|22.990.063
|% 11,89
|
|OYLUM
|5,92
|14.653.744
|% 11,49
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|4.656.752
|% -19,98
|
|DERAS
|4,28
|19.748.189
|% -10,27
|
|KFEIN
|12,41
|37.915.143
|% -9,28
|
|LOGO
|54,05
|6.409.960
|% -9,16
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|ASELS
|19,64
|155.584.452
|% -0,20
|
|ISFIN
|2,98
|148.726.241
|% 3,83
|
|THYAO
|13,76
|144.466.144
|% -0,07
|
|HALKB
|5,96
|115.174.153
|% 0,51
|
|TTKOM
|7,40
|102.883.609
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,50
|75.222.384
|% 1,35
|
|ISFIN
|2,98
|148.726.241
|% 3,83
|
|IEYHO
|0,47
|15.098.269
|% 2,17
|
|GSRAY
|2,27
|56.352.446
|% 3,18
|
|TSKB
|1,18
|27.357.929
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5455
|7,5833
|% 0,02
|
|Frank
|5,8023
|5,8373
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5300
|1,5377
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-2,42
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-0,09
|