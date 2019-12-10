Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
10.12.2019 10:59
Son güncelleme : 10.12.2019 10:59
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 272,8 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 273,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
450 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:44109.304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 518,37
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.324
En Düşük
108.910
10:445,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8190
En Düşük
5,8043
10:446,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4418
En Düşük
6,4265
10:44273,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,53
|Açılış
|: 273,40
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,45
|64.850.524
|% 17,69
|
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,02
|11.053.180
|% 14,86
|
|RYSAS
|3,03
|12.506.935
|% 13,91
|
|HURGZ
|1,28
|570.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|ITTFH
|3,79
|10.990.257
|% -5,25
|
|METRO
|1,33
|24.351.646
|% -5,00
|
|THYAO
|13,83
|137.030.286
|% 0,22
|
|AFYON
|7,40
|102.794.189
|% 7,25
|
|ASELS
|19,67
|68.535.123
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,55
|66.695.194
|% 2,65
|
|PAPIL
|7,45
|64.850.524
|% 17,69
|
|EKGYO
|1,55
|66.695.194
|% 2,65
|
|CEMAS
|1,53
|43.786.739
|% -4,38
|
|KARSN
|1,54
|42.925.680
|% 4,05
|
|OZGYO
|1,55
|38.681.634
|% 4,03
|
|GSRAY
|2,29
|47.292.988
|% 1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6253
|7,6635
|% 0,13
|
|Frank
|5,8649
|5,9002
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5457
|1,5534
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|1,45
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,06
|