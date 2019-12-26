Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını da 1.924 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
26.12.2019 12:03
Son güncelleme : 26.12.2019 12:03
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 285,4 liradan tamamladı.
Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 287 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
471 lira, Cumhuriyet altını da 1.924 liradan satılıyor.
11:46114.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 985,22
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.377
En Düşük
113.514
11:465,9393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9330
11:466,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5958
En Düşük
6,5743
11:46287,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,72
|Açılış
|: 287,28
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|13.406.520
|% 15,00
|
|QNBFL
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|1.147.782
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
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|
|SMART
|10,83
|93.219.295
|% 14,48
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
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|120.052
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,87
|49.580.299
|% -3,33
|
|BRKO
|0,30
|15.000
|% -3,23
|
|ISFIN
|3,79
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|
|ASELS
|19,89
|263.673.018
|% 0,96
|
|SISE
|5,38
|186.885.317
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|180.045.353
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,52
|106.878.703
|% 2,79
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|ISFIN
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|384.850.957
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|49.580.299
|% -3,33
|
|TSKB
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|% 2,63
|
|IHLGM
|1,11
|42.384.347
|% -1,77
|
|ALBRK
|1,46
|52.009.245
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6898
|7,7284
|% 0,25
|
|Frank
|6,0327
|6,0690
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|4,83
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|67,34
|67,34
|0,14
|
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