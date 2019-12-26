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Çeyrek altın kaç lira?

26.12.2019 12:03

Son güncelleme : 26.12.2019 12:03
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını da 1.924 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 285,4 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 287 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 471 lira, Cumhuriyet altını da 1.924 liradan satılıyor.




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Altın Ons 1.504 1.505 4,83  
Altın Gr. 287 287 0,78  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
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