Altının gram fiyatı, yüzde 1 düşüşle 293,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
09.01.2020 11:59
Son güncelleme : 09.01.2020 11:59
AA
Gram altın
dün 310 lira seviyesine kadar yaklaştıktan sonra, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 296,6 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 293,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 479 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla azalması pay piyasalarına rekor getirirken, emtia fiyatları geriledi.
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|
|ETILR
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|2,28
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|
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|22,70
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|KRDMD
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|
|ISGYO
|1,84
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|
|EKGYO
|1,43
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|ALBRK
|1,64
|145.884.298
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|ODAS
|2,27
|193.582.158
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|
|KRDMD
|2,71
|218.276.341
|% 3,44
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Riyal
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|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|-13,08
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,28
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