Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 yükselişle 296 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 486 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
20.01.2020 11:10
Son güncelleme : 20.01.2020 11:10
AA
Gram altın, cuma günü, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,7 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 296 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
486 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.
10:55122.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.164,31
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
10:555,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0186
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9093
En Düşük
5,8870
10:556,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5578
En Düşük
6,5259
10:55296,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,33
|Açılış
|: 296,19
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,30
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|77,70
|12.600.483
|% 14,94
|
|ISGSY
|4,64
|108.701.592
|% 14,29
|
|RYSAS
|8,25
|15.032.220
|% 11,79
|
|RYGYO
|6,95
|8.691.755
|% 10,14
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|EGCYH
|0,33
|55.431
|% -8,33
|
|THYAO
|15,23
|390.964.898
|% 1,33
|
|PETKM
|4,06
|234.483.374
|% 1,50
|
|KRDMD
|3,05
|195.442.335
|% 2,01
|
|ISFIN
|4,02
|133.819.321
|% 2,29
|
|ISGSY
|4,64
|108.701.592
|% 14,29
|
|KRDMD
|3,05
|195.442.335
|% 2,01
|
|PETKM
|4,06
|234.483.374
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,68
|93.083.899
|% 2,44
|
|ISGYO
|1,89
|104.203.601
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,19
|64.856.570
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6312
|7,6695
|% -0,13
|
|Frank
|6,0669
|6,1035
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5668
|1,5746
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|4,45
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,67
|
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