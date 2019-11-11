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Çeyrek altın ne kadar oldu?

11.11.2019 11:10

Son güncelleme : 11.11.2019 11:10
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatı düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 0,4 azalışla 270,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 272,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.465,1 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Riyal 1,5384 1,5461 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 272 272 2,04  
Cumhuriyet 1.798 1.826 3,00  
Tam 1.791 1.835 -20,80  
Yarım 866 888 -10,06  
Çeyrek 434 444 -5,03  
Gümüş.Ons 16,88 16,92 0,09  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,03  
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