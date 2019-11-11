Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
11.11.2019 11:10
Son güncelleme : 11.11.2019 11:10
AA
Gram altın, cuma günü dolar
kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatı düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 0,4 azalışla 270,4 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 272,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
449 lira, Cumhuriyet altını da 1.833 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.465,1 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:54102.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -597,01
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.068
En Düşük
102.369
10:545,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0271
|Açılış
|: 5,7690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7953
En Düşük
5,7599
10:546,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3951
En Düşük
6,3444
10:54272,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,28
|Açılış
|: 272,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
272,67
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|7,31
|2.466.894
|% 12,12
|
|HATEK
|5,84
|6.479.219
|% 11,03
|
|GEDIK
|6,29
|1.968.292
|% 10,35
|
|UZERB
|1,31
|5
|% 9,17
|
|METAL
|0,85
|13.105
|% 8,97
|
|KLNMA
|46,38
|3.158.344
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,51
|1.186.244
|% -13,55
|
|EPLAS
|4,77
|13.661
|% -9,83
|
|MNDRS
|0,83
|20.014.455
|% -9,78
|
|TACTR
|3,42
|5.814
|% -5,26
|
|THYAO
|12,77
|312.263.569
|% -0,23
|
|PETKM
|3,69
|135.030.214
|% -1,07
|
|HALKB
|5,75
|100.030.717
|% -0,35
|
|KRDMD
|2,28
|91.984.655
|% -1,30
|
|ASELS
|18,65
|88.505.520
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,28
|91.984.655
|% -1,30
|
|PETKM
|3,69
|135.030.214
|% -1,07
|
|THYAO
|12,77
|312.263.569
|% -0,23
|
|SMART
|3,43
|79.803.191
|% 5,54
|
|MNDRS
|0,83
|20.014.455
|% -9,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3835
|7,4205
|% 0,51
|
|Frank
|5,7861
|5,8210
|% 0,57
|
|Riyal
|1,5384
|1,5461
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,04
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|3,00
|
|Tam
|1.791
|1.835
|-20,80
|
|Yarım
|866
|888
|-10,06
|
|Çeyrek
|434
|444
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,03
|