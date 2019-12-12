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Çeyrek altın ne kadar oldu?

12.12.2019 13:19

Son güncelleme : 12.12.2019 13:19
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 274,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 274,9 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.472,4 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Gr. 274 274 -0,63  
Cumhuriyet 1.819 1.847 3,00  
Tam 1.811 1.856 1,91  
Yarım 875 898 0,92  
Çeyrek 439 449 0,46  
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