Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 274,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
12.12.2019 13:19
Son güncelleme : 12.12.2019 13:19
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 274,9 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.472,4 dolar seviyesinde seyrediyor.
13:04109.220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.298,68
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.340
En Düşük
108.556
13:045,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
13:046,4564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
13:04274,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,39
|Açılış
|: 274,71
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,35
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|10.318.301
|% 14,86
|
|TIRE
|2,82
|137.897.707
|% 14,17
|
|DOAS
|10,62
|69.804.324
|% 11,67
|
|EMNIS
|1,79
|56.278
|% 9,82
|
|COSMO
|2,30
|39.614
|% 9,52
|
|FORMT
|3,74
|159.922
|% -15,00
|
|MAALT
|52,95
|15.243.748
|% -12,70
|
|OLMIP
|7,00
|326.276
|% -11,62
|
|AVGYO
|1,47
|21.982.360
|% -9,82
|
|DIRIT
|0,85
|115.091
|% -9,57
|
|THYAO
|13,85
|744.259.597
|% 1,91
|
|PETKM
|3,62
|398.656.742
|% 0,84
|
|ASELS
|19,58
|307.182.627
|% 2,35
|
|PGSUS
|82,50
|170.334.581
|% 0,98
|
|TIRE
|2,82
|137.897.707
|% 14,17
|
|PETKM
|3,62
|398.656.742
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,49
|109.376.376
|% 0,68
|
|THYAO
|13,85
|744.259.597
|% 1,91
|
|TIRE
|2,82
|137.897.707
|% 14,17
|
|YYAPI
|0,57
|28.790.915
|% 7,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6232
|7,6615
|% -0,18
|
|Frank
|5,8747
|5,9100
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5410
|1,5487
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,55
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|1.819
|1.847
|3,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|1,91
|
|Yarım
|875
|898
|0,92
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,47
|