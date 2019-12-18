Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 280,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
18.12.2019 11:08
Son güncelleme : 18.12.2019 11:08
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:53110.646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -427,41
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.287
10:535,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0222
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,9207
En Düşük
5,8830
10:536,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5924
En Düşük
6,5510
10:53280,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 280,82
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,07
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,01
|2.169.381
|% 14,26
|
|BURVA
|8,04
|3.070.612
|% 12,76
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|FMIZP
|37,60
|12.573.480
|% 9,30
|
|MARTI
|0,85
|7.653.649
|% -14,14
|
|MRGYO
|0,92
|5.894.025
|% -12,38
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,84
|178.072.230
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,60
|113.249.129
|% 0,78
|
|IEYHO
|0,57
|100.916.819
|% 3,64
|
|TUPRS
|123,40
|93.119.221
|% -0,64
|
|PETKM
|3,62
|92.132.725
|% -0,28
|
|IEYHO
|0,57
|100.916.819
|% 3,64
|
|GUSGR
|2,60
|113.249.129
|% 0,78
|
|KRDMD
|2,47
|89.917.060
|% -1,20
|
|PETKM
|3,62
|92.132.725
|% -0,28
|
|ISFIN
|3,32
|82.895.889
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7226
|7,7613
|% 0,26
|
|Frank
|6,0022
|6,0384
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5705
|1,5783
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,85
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,38
|