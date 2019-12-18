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Çeyrek altın ne kadar oldu?

18.12.2019 11:08

Son güncelleme : 18.12.2019 11:08
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 280,5 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.




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