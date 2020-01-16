Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 294,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum
16.01.2020 11:21
Son güncelleme : 16.01.2020 11:21
AA
Gram altın, dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan tamamladı.
Yeni güne de sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 294,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.
11:05122.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.269,51
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.290
En Düşük
121.378
11:055,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0158
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8925
En Düşük
5,8722
11:056,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5753
En Düşük
6,5507
11:05294,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 294,04
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|11.606.855
|% 14,96
|
|NIBAS
|4,86
|12.179
|% 14,62
|
|DAGHL
|4,72
|6.056.489
|% 13,46
|
|GYHOL
|16,75
|4.011.555
|% 13,41
|
|HLGYO
|1,60
|59.238.961
|% 12,68
|
|FORMT
|2,50
|16.490
|% -12,28
|
|MZHLD
|15,80
|139.356
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|130.858
|% -9,96
|
|ISBTR
|46.999,90
|563.999
|% -5,05
|
|PGSUS
|78,30
|244.680.741
|% -4,98
|
|THYAO
|15,06
|715.954.610
|% 2,45
|
|GUSGR
|2,60
|325.954.138
|% -1,89
|
|PGSUS
|78,30
|244.680.741
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,69
|201.818.884
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,79
|172.307.021
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,60
|325.954.138
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,69
|201.818.884
|% 3,05
|
|THYAO
|15,06
|715.954.610
|% 2,45
|
|ALBRK
|1,77
|75.604.553
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,13
|128.468.521
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6527
|7,6911
|% 0,24
|
|Frank
|6,0801
|6,1167
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5647
|1,5725
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-1,93
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,30
|64,30
|0,30
|
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