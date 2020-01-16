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Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

16.01.2020 11:21

Son güncelleme : 16.01.2020 11:21
Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 294,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 294 liradan tamamladı.

Yeni güne de sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 294,2 liradan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.959 liradan satılıyor.




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Yarım 935 960 5,15  
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