Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 271,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 443 lira, Cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
14.11.2019 11:11
Son güncelleme : 14.11.2019 11:11
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki artışa rağmen dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 değer kaybederek günü 270,1 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 271,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
443 lira, Cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:55104.683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -145,22
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:555,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0275
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:556,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:55271,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,53
|Açılış
|: 271,62
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,48
|33.190.369
|% 10,71
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.563.688
|% 9,80
|
|EUYO
|1,16
|8.989.273
|% 8,41
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|DOKTA
|30,60
|2.485
|% -6,76
|
|SMART
|3,31
|4.851.797
|% -4,06
|
|THYAO
|13,59
|535.107.412
|% -0,73
|
|ASELS
|19,20
|163.556.347
|% -0,41
|
|PGSUS
|75,50
|144.835.852
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,34
|125.724.477
|% -1,27
|
|GARAN
|9,86
|113.591.719
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|125.724.477
|% -1,27
|
|THYAO
|13,59
|535.107.412
|% -0,73
|
|ISFIN
|2,71
|91.846.722
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,30
|31.696.615
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|76.041.787
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3766
|7,4136
|% 0,30
|
|Frank
|5,8035
|5,8384
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|1,76
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,43
|
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