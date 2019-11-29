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Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

29.11.2019 10:42

Son güncelleme : 29.11.2019 10:42
Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 269,6 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 270 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.457,6 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Ons 1.458 1.459 0,22  
Altın Gr. 270 270 -0,12  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
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