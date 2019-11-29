Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
29.11.2019 10:42
Son güncelleme : 29.11.2019 10:42
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 269,6 liradan tamamladı.
Yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 270 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.457,6 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:27107.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 511,03
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.641
En Düşük
107.140
10:275,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7671
En Düşük
5,7499
10:276,3415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3528
En Düşük
6,3374
10:27269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,26
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,39
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|62,20
|1.730.440
|% 12,07
|
|SMART
|6,05
|44.752.128
|% 10,81
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|FRIGO
|14,83
|337.249
|% 9,93
|
|MEMSA
|0,24
|795.063
|% 9,09
|
|GSDDE
|2,02
|78.165
|% -6,91
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|AYCES
|8,22
|149.165
|% -4,42
|
|DOKTA
|31,60
|15.968
|% -4,24
|
|THYAO
|13,80
|174.350.670
|% -0,14
|
|GARAN
|10,16
|75.166.555
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,38
|55.627.041
|% 0,00
|
|SMART
|6,05
|44.752.128
|% 10,81
|
|SISE
|5,03
|43.388.085
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|55.627.041
|% 0,00
|
|THYAO
|13,80
|174.350.670
|% -0,14
|
|MARTI
|0,94
|10.520.318
|% 2,17
|
|IEYHO
|0,41
|4.125.107
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,30
|32.483.817
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4491
|% -0,03
|
|Frank
|5,7431
|5,7777
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5312
|1,5388
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|0,22
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,19
|