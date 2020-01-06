Altının gram fiyatı, yüzde 1,5 artışla 301,9 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 496 lira, Cumhuriyet altını da 2.026 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
06.01.2020 11:08
Son güncelleme : 06.01.2020 11:08
AA
Gram altın, cuma günü dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde, 297,5 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 301,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
496 lira, Cumhuriyet altını da 2.026 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı bugün 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor.
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 112.532
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|Önceki Kapanış
|: 113.684
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En Düşük
112.246
10:535,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|: 5,9790
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|: 302,24
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|Önceki Kapanış
|: 297,58
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304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,45
|70.729.106
|% 11,25
|
|BFREN
|307,00
|1.255.769
|% 8,98
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEPET
|2,43
|29.765.679
|% 6,58
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|MTRYO
|5,70
|8.357
|% -10,66
|
|CRDFA
|2,75
|61.288
|% -9,54
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|LUKSK
|7,50
|21.540
|% -8,54
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|ASELS
|22,24
|339.213.394
|% 2,11
|
|THYAO
|14,01
|269.823.029
|% -1,75
|
|PETKM
|3,73
|116.118.921
|% -1,58
|
|IPEKE
|9,08
|93.350.312
|% 2,14
|
|HALKB
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|89.523.132
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|67.427.667
|% 1,30
|
|ISGYO
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|72.907.760
|% 2,27
|
|PETKM
|3,73
|116.118.921
|% -1,58
|
|IHLAS
|0,84
|22.255.883
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,06
|27.838.701
|% -5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7924
|7,8315
|% 0,07
|
|Frank
|6,1255
|6,1624
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5877
|1,5956
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|24,41
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,33
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|1,37
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