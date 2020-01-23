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Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

23.01.2020 11:11

Son güncelleme : 23.01.2020 11:11
Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.973 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşılık dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 295,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.973  liradan satılıyor.




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Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
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