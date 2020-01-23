Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 295,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.973 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
23.01.2020 11:11
Son güncelleme : 23.01.2020 11:11
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşılık dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,7 liradan tamamladı.
Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 295,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
482 lira, Cumhuriyet altını da 1.973 liradan satılıyor.
10:55122.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,41
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.177
En Düşük
122.203
10:555,9142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9335
En Düşük
5,9034
10:556,5624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5812
En Düşük
6,5526
10:55295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,13
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,46
|21.337.958
|% 14,32
|
|ESCOM
|2,48
|10.918.902
|% 13,76
|
|BURCE
|9,27
|9.762.262
|% 13,74
|
|ERSU
|3,68
|9.775.614
|% 13,58
|
|PRKAB
|3,73
|11.811.517
|% 13,03
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|274.938
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|SARKY
|5,12
|1.102.169
|% -9,86
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|THYAO
|14,68
|254.066.891
|% -0,27
|
|ICBCT
|6,07
|202.228.345
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|156.419.990
|% 0,99
|
|GARAN
|12,28
|141.066.898
|% 0,90
|
|KRDMD
|3,06
|138.856.200
|% 0,33
|
|KRSTL
|1,85
|128.525.417
|% 8,82
|
|ODAS
|2,05
|98.814.671
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,06
|138.856.200
|% 0,33
|
|ALBRK
|1,75
|58.683.333
|% 0,00
|
|ICBCT
|6,07
|202.228.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,08
|
|Frank
|6,0815
|6,1182
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5715
|1,5793
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,12
|
|Altın Gr.
|295
|295
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,37
|62,37
|-0,84
|