Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 269,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira?
02.12.2019 11:13
Son güncelleme : 02.12.2019 11:13
AA
Gram altın, cuma günü dolar
kurundaki düşüşe rağmen ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 270,5 liradan tamamladı.
Bu haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 269,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.458,7 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:57107.699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 795,40
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.752
En Düşük
107.318
10:575,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0085
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7490
|
5,7574
En Düşük
5,7320
10:576,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3497
En Düşük
6,3225
10:57269,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -1,94
|Açılış
|: 269,19
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,91
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,65
|6.455.642
|% 15,72
|
|IHGZT
|4,89
|1.916.805
|% 14,25
|
|DOGUB
|2,10
|17.858.044
|% 13,51
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|SEYKM
|5,99
|7.793
|% 9,91
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|HALKS
|1,40
|10.693
|% -2,78
|
|KERVN
|0,35
|30.980
|% -2,78
|
|KRSAN
|7,39
|1.966
|% -2,64
|
|THYAO
|13,72
|188.789.075
|% 0,44
|
|BJKAS
|3,15
|136.726.049
|% 8,25
|
|KRDMD
|2,43
|111.115.820
|% 1,67
|
|GSRAY
|2,01
|85.377.470
|% 6,91
|
|ISFIN
|2,77
|79.662.861
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,78
|55.715.248
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,43
|111.115.820
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,15
|136.726.049
|% 8,25
|
|GSRAY
|2,01
|85.377.470
|% 6,91
|
|TSPOR
|2,12
|69.175.982
|% 4,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3901
|7,4272
|% -0,32
|
|Frank
|5,7162
|5,7506
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5256
|1,5333
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-7,40
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.820
|6,00
|
|Tam
|1.788
|1.833
|5,72
|
|Yarım
|864
|887
|2,77
|
|Çeyrek
|434
|443
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,16
|61,16
|0,67
|
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