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Çeyrek ve gram altın kaç lira?

02.12.2019 11:13

Son güncelleme : 02.12.2019 11:13
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 269,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe rağmen ons altındaki  yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 270,5 liradan tamamladı.

Bu haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 269,2 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.458,7 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Cumhuriyet 1.802 1.820 6,00  
Tam 1.788 1.833 5,72  
Yarım 864 887 2,77  
Çeyrek 434 443 1,38  
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