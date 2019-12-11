Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.825 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira?
11.12.2019 11:02
Son güncelleme : 11.12.2019 11:02
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 273,4 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 273,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
446 lira, Cumhuriyet altını da 1.825 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.465,3 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:46107.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -362,97
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.465
10:465,8115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 64,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 64,3400
|
5,8131
En Düşük
5,7958
10:466,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 12,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0700
|
6,4467
En Düşük
6,4280
10:463,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,00
|Açılış
|: 3,11
|
|Önceki Kapanış
|: 3,12
|
3,12
En Düşük
3,10
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,52
|4.360.256
|% 10,62
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|RYGYO
|4,54
|23.221.200
|% 8,10
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|HURGZ
|1,12
|2.722.387
|% -12,50
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|THYAO
|13,71
|182.425.149
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|81.894.724
|% -0,96
|
|PETKM
|3,53
|78.757.613
|% -0,84
|
|PAPIL
|7,85
|78.520.259
|% 3,43
|
|ASELS
|19,22
|69.677.642
|% -0,62
|
|EKGYO
|1,50
|60.897.839
|% -0,66
|
|ISFIN
|3,10
|81.894.724
|% -0,96
|
|KRDMD
|2,38
|56.215.054
|% 0,00
|
|PETKM
|3,53
|78.757.613
|% -0,84
|
|IEYHO
|0,46
|9.999.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6006
|7,6388
|% -0,45
|
|Frank
|5,8756
|5,9110
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5446
|1,5523
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|0,33
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,90
|63,90
|-0,44
|