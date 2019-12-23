Çin, 850’den fazla ürün için gümrük vergilerini düşürecek















Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla paylaştığı habere göre, halkın yaşam ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için Çin'de kısıtlı miktarda bulunan gündelik ürünlerin ithalatını artırma hedefi doğrultusunda domuz eti, dondurulmuş avokado ve dondurulmamış portakal suyu gibi ürünler için geçici ithalat vergisi düşürülecek.



Çin, yeni ilaçların üretimini desteklemek ve tedavi masraflarını azaltmak için de astım tedavisinde kullanılan alkaloit ilaçları ve yeni tip diyabet ilaçlarının ham maddeleri gibi ürünlere sıfır gümrük tarifesi uygulayacak.



Çok bileşenli tümleşik devre belleklerinin geçici gümrük tarifesi de azaltılarak, ileri teknoloji donanımlarının ithalatının genişletilmesi ve ileri teknolojili endüstrilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Çin bunların dışında bazı ahşap ve kâğıt ürünlerinin geçici gümrük vergilerini de düşürecek.



Öte yandan, ilgili serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret düzenlemeleri çerçevesinde Kuşak ve Yok güzergahında yer alan 23 ülke veya bölgede üretilen ürünlere yönelik akdi gümrük tarifesi hayata geçirilecek.



Tarife azaltma adımı Çin’in Yeni Zelanda, Peru, Kosta Rika, İsviçre, İzlanda, Singapur, Avustralya, Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), Gürcistan, Şili ve Pakistan ile ayrı ayrı imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına ve Asya Pasifik Ticaret Anlaşması’na göre gerçekleştirilecek.



Ayrıca 1 Temmuz 2020’den itibaren 176 bilgi teknolojisi ürününe yönelik MNF oranında 5. kez düşüş uygulanacak. Tarife ayarlamalarının ithalat maliyetlerini azaltması, dışa açılmayı daha yüksek seviyeye çıkarması ve Çin’in kalkınma meyvelerini diğer ülkeler ile bölgeler arasında paylaşmasını sağlaması bekleniyor.