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Çin, ABD ile yakın temasta

05.12.2019 17:37

Son güncelleme : 05.12.2019 17:37
Çin Ticaret Bakanlığı`ndan yapılan açıklamada ülkenin ABD ile ticaret anlaşması konusunda yakın temasta olduğu belirtildi.



DHA

Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, ilk aşamada imzalanacak anlaşmada ABD'nin kimi ek gümrük vergilerini kaldırması gereğinin altını çizdi.

Açıklama, basına yansıyan iki ülkenin bir ilk aşama anlaşması imzalayarak kimi ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldıracakları haberlerinden sonra geldi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın 2020 yılındaki başkanlık seçimi ertesine kalmasını tercih ettiğini söylemesine rağmen, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.




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