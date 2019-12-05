Çin Ticaret Bakanlığı`ndan yapılan açıklamada ülkenin ABD ile ticaret anlaşması konusunda yakın temasta olduğu belirtildi.
Çin, ABD ile yakın temasta
05.12.2019 17:37
Son güncelleme : 05.12.2019 17:37
DHA
Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, ilk aşamada imzalanacak anlaşmada ABD'nin kimi ek gümrük vergilerini kaldırması gereğinin altını çizdi.
Açıklama, basına yansıyan iki ülkenin bir ilk aşama anlaşması imzalayarak kimi ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldıracakları haberlerinden sonra geldi.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın 2020 yılındaki başkanlık seçimi ertesine kalmasını tercih ettiğini söylemesine rağmen, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.
17:21108.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.279,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:215,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:216,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:21272,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 272,71
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|66,05
|32.818.736
|% 19,98
|
|SMART
|11,96
|117.157.675
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.313.463
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.478.463
|% 19,85
|
|KFEIN
|13,55
|213.308.881
|% 18,86
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|AYCES
|7,56
|1.638.075
|% -7,24
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,75
|875.445.095
|% 4,28
|
|THYAO
|13,83
|821.449.203
|% 0,51
|
|PETKM
|3,63
|303.084.060
|% 0,83
|
|YKSLN
|6,77
|298.773.140
|% 4,48
|
|GARAN
|10,36
|298.141.192
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,48
|264.401.409
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,36
|156.420.249
|% 11,48
|
|PETKM
|3,63
|303.084.060
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,45
|34.201.036
|% 9,76
|
|KRDMD
|2,43
|174.474.644
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5337
|7,5715
|% 0,28
|
|Frank
|5,7922
|5,8271
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5299
|1,5375
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-0,99
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.837
|3,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|-1,20
|
|Yarım
|870
|892
|-0,57
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,59
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1442, 93 artarak (% 1.10 ) 133, 154
-
17:36XU100
Endeks 108, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 8, 398.00 milyon TL de
-
17:36IEYHO
Yüzde 9.76 oranında artışla 0.45 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 874, 315 adet işlem
-
17:34DERIM
Yüzde 13.23 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 954 adet işlem
-
17:33MAALT
Yüzde 9.20 oranında artışla 42.98 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 314 adet işlem