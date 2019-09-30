GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Çin, ekonomiyi destekleme çabalarını artıracak`

30.09.2019 09:42

Son güncelleme : 30.09.2019 09:46
Çin Merkez Bankası, Çin`in bir taraftan ekonomiye yeterli likiditeyi sağlarken, diğer taraftan da yavaşlayan ekonomiye karşı düzenlemelerini hızlandırmayı planladığını bildirdi.



Çin Merkez Bankası'nın Weibo hesabından yapılan açıklamada, "Çin, ihtiyatlı para politikası uygulamaya ve konjonktür karşıtı tedbirleri güçlendirmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Çin'in bankacılık sektöründen reel ekonomiye likidite akışı için kanalları iyileştireceğini ve küçük bankalar için sermaye artırım tedbirlerini destekleyeceği de vurgulandı.




BIST USD EURO ALTIN
18:05105.152
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  105.152  
En Yüksek
0 En Düşük
0
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru