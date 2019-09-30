Çin Merkez Bankası, Çin`in bir taraftan ekonomiye yeterli likiditeyi sağlarken, diğer taraftan da yavaşlayan ekonomiye karşı düzenlemelerini hızlandırmayı planladığını bildirdi.
`Çin, ekonomiyi destekleme çabalarını artıracak`
30.09.2019 09:42
Son güncelleme : 30.09.2019 09:46
Çin Merkez Bankası'nın Weibo hesabından yapılan açıklamada, "Çin, ihtiyatlı para politikası
uygulamaya ve konjonktür karşıtı tedbirleri güçlendirmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Çin'in bankacılık
sektöründen reel ekonomiye likidite
akışı için kanalları iyileştireceğini ve küçük bankalar için sermaye
artırım tedbirlerini destekleyeceği de vurgulandı.
18:05105.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
0
En Düşük
0
18:055,6721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,6690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6600
|
5,6776
En Düşük
5,6602
18:056,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,1990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1890
|
6,2132
En Düşük
6,1938
18:05271,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,47
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
271,38