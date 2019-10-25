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Çin ABD`den bazı tarifeleri kaldırmasını isteyecek

25.10.2019 10:12

Son güncelleme : 25.10.2019 10:12
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD`den daha fazla tarım ürünü alınması karşılığında ABD`nin Çin`den ithalata hali hazırda uyguladığı ve uygulamayı planladığı bazı gümrük vergilerini kaldırmasını isteyecek.



DHA

Forex Factory'nin haberine göre, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi planlanan Liu He, ABD'li yetkililerden, aralarında cep telefonlarının ve laptopların da olduğu 156 milyar dolar tutarında Çin malına 15 Aralık'tan itibaren tarife uygulanması planından vazgeçilmesini, 1 Eylül'de 125 milyar dolar tutarında Çin malı için yürürlüğe giren yüzde 15 gümrük vergisinin kaldırılmasını talep edecek.

ABD ile Çin arasında yaklaşık 16 aydır devam eden ticaret savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen görüşmelerin bugünkü turunda, tarafların ABD-Çin ticaret anlaşmasının "Birinci Aşama"sının metni üzerinde uzlaşmaşa çalışacakları ifade ediliyor.

Ticaret anlaşmasının bu birinci aşamasının Kasım ayında Şili'de yapılacak APEC zirvesinde Trump ve Xi tarafından imzalanması hedefleniyor.




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