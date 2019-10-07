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Çin altın rezervini artırdı

07.10.2019 09:22

Son güncelleme : 07.10.2019 13:00
Çin, altın rezervlerini eylül ayında da artırdı.



Aralık ayından bu yana rezervlerde yaşanan artış, Eyül ayındaki 5,9 ton ile birlikte, 99,8 tona ulaştı.

Altın rezervi Eylül ayı sonunda 2018 yılı sonuna göre yüzde 5,2 artışla 59,56 milyon onstan 6.264 milyon ons seviyesine yükseldi.

Rezervin parasal değeri ise Ağustos sonundaki 95,45 milyar dolardan 93,45 milyar dolar seviyesine geriledi.




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