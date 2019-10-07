Çin, altın rezervlerini eylül ayında da artırdı.
Çin altın rezervini artırdı
07.10.2019 09:22
Son güncelleme : 07.10.2019 13:00
Aralık ayından bu yana rezervlerde yaşanan artış, Eyül ayındaki 5,9 ton ile birlikte, 99,8 tona ulaştı.
Altın rezervi Eylül ayı sonunda 2018 yılı sonuna göre yüzde 5,2 artışla 59,56 milyon onstan 6.264 milyon ons seviyesine yükseldi.
Rezervin parasal değeri ise Ağustos sonundaki 95,45 milyar dolardan 93,45 milyar dolar
seviyesine geriledi.
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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104.785
En Düşük
102.572
12:455,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 5,7350
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,7584
En Düşük
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12:456,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,2643
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|Önceki Kapanış
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278,95
En Düşük
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