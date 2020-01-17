Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1`lik büyüme kaydettiği bildirildi.
Çin ekonomisi 2019’da büyüdü
17.01.2020 16:08
Son güncelleme : 17.01.2020 16:08
AA
Çin Ulusal İstatistik Bürosu’ndan (NBS) yapılan açıklamaya göre ülke ekonomisinin 2019'da yüzde 6,1 oranında büyüdüğü belirtilerek, bu büyüme oranın aynı yıl içinde açıklanan büyüme hedefiyle uyumlu olduğuda vurgu yapıldı.
Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası ise 2019’da 99,09 trilyon yuan (yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Ülkenin 2019‘da yakaladığı ekonomik büyüme son 29 yılın en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.
Çin Başbakanı Li Kıçiang, Mart 2019’da düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarında ülkenin 2019 ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ila 6,5 civarında olduğunu açıklamıştı.
Çin ekonomisi, 2018’de 6,6, 2017'de 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.
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|% 14,99
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|QNBFB
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|130.534.351
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|DERIM
|9,08
|20.342.161
|% 14,50
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|DAGHL
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|18.738.752
|% 14,02
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|BALAT
|2,97
|334.475
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|EPLAS
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|BMELK
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|257.543
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|EGCEY
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|ODAS
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|315.990.448
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|PETKM
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|434.149.990
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|Sterlin
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|294
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|7,00
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|961
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