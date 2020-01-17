GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin ekonomisi 2019’da büyüdü

17.01.2020 16:08

Son güncelleme : 17.01.2020 16:08
Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1`lik büyüme kaydettiği bildirildi.



AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’ndan (NBS) yapılan açıklamaya göre ülke ekonomisinin 2019'da yüzde 6,1 oranında büyüdüğü belirtilerek, bu büyüme oranın aynı yıl içinde açıklanan büyüme hedefiyle uyumlu olduğuda vurgu yapıldı.

Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası  ise 2019’da 99,09 trilyon yuan (yaklaşık 14 trilyon 380 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Ülkenin 2019‘da  yakaladığı ekonomik büyüme son 29 yılın en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang,  Mart 2019’da düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantılarında ülkenin 2019 ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ila 6,5 civarında olduğunu açıklamıştı.

Çin ekonomisi, 2018’de 6,6, 2017'de 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:53121.111
Değişim :  0,09% |  110,00
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874 En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDDE 3,45 19.386.878 % 15,77  
GEDIK 8,13 11.233.435 % 14,99  
QNBFB 67,55 130.534.351 % 14,88  
DERIM 9,08 20.342.161 % 14,50  
DAGHL 5,45 18.738.752 % 14,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6511 7,6895 % 0,22  
Frank 6,0571 6,0936 % 0,19  
Riyal 1,5623 1,5701 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 4,95  
Altın Gr. 294 294 1,63  
Cumhuriyet 1.944 1.973 7,00  
Tam 1.939 1.987 11,60  
Yarım 937 961 5,61  
Çeyrek 470 481 2,80  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,13  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 64,78 64,78 0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru