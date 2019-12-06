`Çin enflasyon hedefini yükseltecek`















Çinli yetkililerin bugün Pekin'de yapacakları önemli bir politika toplantısı öncesinde beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs, Çin'de enflasyonun 2020'nin ilk aylarında yüzde 4-5 civarında dolaşacağı beklentilerine işaret ederek, 2020 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 3,5 veya 4 olarak belirleneceğini öngördü.Çin'de enflasyon hedefi uzun süreden bu yana yüzde 3 olarak uygulanıyor. Goldman Sachs ayrıca, gelecek yıl için resmi bütçe açığı/GSYH hedefinin bu yıl için belirlenmiş olan yüzde 2,8'den yüzde 3.0'a yükseltileceğini tahmin etti. Çin'in politika teşvikleri konusunda aşırı agresif görünmek istememesi nedeniyle bütçe açığı hedefini çok yükseltmemeyi tercih edeceğini savundu.Goldman Sachs ayrıca, diğer ekonomistlerin ortaya koydukları Çin'in 2020 yılı için büyüme hedefini yüzde 6,0-6,5 aralığında yüzde 6,0'a indireceği tahminine katıldıklarını da belirtti.