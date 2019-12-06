GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Çin enflasyon hedefini yükseltecek`

06.12.2019 09:22

Son güncelleme : 06.12.2019 09:23
Goldman Sachs`a göre Çin gelecek yıl için enflasyon hedefini daha yüksek belirleyecek ve bütçede harcamaları artıracak.



Çinli yetkililerin bugün Pekin'de yapacakları önemli bir politika toplantısı öncesinde beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs, Çin'de enflasyonun 2020'nin ilk aylarında yüzde 4-5 civarında dolaşacağı beklentilerine işaret ederek, 2020 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 3,5 veya 4 olarak belirleneceğini öngördü.

Çin'de enflasyon hedefi uzun süreden bu yana yüzde 3 olarak uygulanıyor. Goldman Sachs ayrıca, gelecek yıl için resmi bütçe açığı/GSYH hedefinin bu yıl için belirlenmiş olan yüzde 2,8'den yüzde 3.0'a yükseltileceğini tahmin etti. Çin'in politika teşvikleri konusunda aşırı agresif görünmek istememesi nedeniyle bütçe açığı hedefini çok yükseltmemeyi tercih edeceğini savundu.

Goldman Sachs ayrıca, diğer ekonomistlerin ortaya koydukları Çin'in 2020 yılı için büyüme hedefini yüzde 6,0-6,5 aralığında yüzde 6,0'a indireceği tahminine katıldıklarını da belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.659
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  108.260  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.032 En Düşük
108.151
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 13,68 245.828.380 % 20,00  
MAALT 47,22 20.403.739 % 19,97  
SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5431 7,5810 % -0,01  
Frank 5,7971 5,8320 % -0,07  
Riyal 1,5288 1,5365 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 -2,85  
Altın Gr. 273 273 -0,13  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,91 16,94 -0,05  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 63,13 63,13 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru