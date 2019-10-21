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Çin faizlerde değişikliğe gitmedi

21.10.2019 07:36

Son güncelleme : 21.10.2019 07:36
Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.



PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, 1 ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları aynı seviyede kaldı. Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için %4,20, 5 yıl vade için $4,85 olarak uygulanmaya davam edecek.

Banka bir önceki toplantısında 1 yıllık faizi 5 baz puan aşağı çekmiş, 5 yıl vadeli faizi değiştirmemişti.

PBOC, şirketlerin kredi maliyetlerini düşürmek için Ağustos ayında faiz belirleme yönteminde değişiklik yapmıştı. Buna göre, temel kredi faizinin (LPR) belirlendiği mekanizmada değişikliğe gidilerek, şirketlerin reel faiz oranlarının düşürülmesi amaçlandı.

LPR, 18 banka tarafından bir kredi verme referans faiz oranı.





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