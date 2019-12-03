ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonucunda imzalanacak anlaşma için kesinleşmiş bir tarih olmadığını ancak 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinin sonuçlanmasını beklemenin daha iyi olacağını söyledi.
`Çin ile ticaret anlaşmasının termin süresi yok`
03.12.2019 18:00
Son güncelleme : 03.12.2019 18:08
DHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Londra'da yapacağı görüşme öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in anlaşmaya istekli olduğunu, söz konusu anlaşmanın ancak kendisi istediği takdirde imzalanacağını söyledi.
Trump'ın açıklaması sonrasında Dow Jones yüzde 0.39, Nasdaq yüzde 0.43 ve S&P yüzde 0.36 düştü.
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