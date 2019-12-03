`Çin ile ticaret anlaşmasının termin süresi yok`













DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Londra'da yapacağı görüşme öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in anlaşmaya istekli olduğunu, söz konusu anlaşmanın ancak kendisi istediği takdirde imzalanacağını söyledi.Trump'ın açıklaması sonrasında Dow Jones yüzde 0.39, Nasdaq yüzde 0.43 ve S&P yüzde 0.36 düştü.