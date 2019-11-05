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Çin lideri Şi`den ithalatı artırma sözü

05.11.2019 11:33

Son güncelleme : 05.11.2019 11:33
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ithalata daha fazla odaklanacağını belirterek, "Yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatını genişleteceğiz" dedi.



AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin finans kenti Şanghay'da bu yıl ikincisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin dışa  açılımı ve ithalatının artması yönünde vaatlerde bulunarak, küreselleşmenin  durdurulamayacağını söyledi.

"Çin, ithalata daha fazla odaklanacak, gümrük vergilerini ve kurumsal  maliyetleri daha fazla düşürecek. Her bir ülkeden yüksek kalitede ürün ve hizmet ithalatını genişletecek." diyen Şi,  ülkesinin diğer ülkelerle ikili ticarette, çift yönlü yatırımda, ticaret ve sanayide ithalat ve ihracatın koordineli  gelişmesini teşvik edeceğini vurguladı.

Çin pazarına yabancı yatırımcıların erişiminin kolaylaştırılacağı sözünü vererek, ülke pazarının dışa açılımının genişleyerek devam edeceğini dile getiren Şi, diğer ülkelerle ikili ilişkilerin ve ticaretin derinleştirileceğini  ifade etti.

Çin lideri ülkesinin tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa inşa edilmesi konusunda ise 130 ülke ve uluslararası kuruluşla 197 anlaşmaya imza atıldığını belirterek, söz konusu projesinin "ortak ticaret, ortak inşa ve ortak paylaşım" prensibiyle devam edeceğinin altını çizdi.

"KÜRESELLEŞME TARİHİ BİR EĞİLİM"

Şi, küreselleşme ve korumacılığa ilişkin "Küreselleşme tarihi bir eğilimdir." diyerek, bu durumu debisi yüksek bir nehrin akışına benzetti ve  kimsenin bu hızın önüne geçemeyeceğini söyledi.

Açık, inovatif, paylaşımcı ve iş birliği yapan bir dünya ekonomisini  ortaklaşa inşa etme teklifinde bulunan Şi, ülkelerin kendi çıkarlarını insanlığın  çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini belirtti.

Çin lideri, korumacılık ve tek taraflılığa karşı çıktıklarını dile  getirdi ve fikri mülkiyet haklarının korunmasının güçlendirileceğini vurguladı.

Şanghay'daki ithalat fuarına Avrupa Birliği ülkelerinden başta Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere başbakan ve bakan düzeyinde çok sayıda  katılım olurken, Türkiye'den fuara Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur katıldı. Fuara ayrıca 155 ülkeden çok sayıda girişimci iştirak etti. Şi'nin  konuşmasıyla açılan fuar 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Çin, 2018'de gelecek 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat sözü vermiş, geçen ay ise gelecek 15 yılda 30 trilyon dolar ithalat yapılacağını duyurmuştu.




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