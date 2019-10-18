Çin ekonomisi 3`ncü çeyrekte neredeyse son 30 yılın en yavaş büyümesini yaşadı.
Çin son 30 yılın en yavaş büyümesini yaşadı
18.10.2019 06:54
Son güncelleme : 18.10.2019 06:55
Çin ekonomisi 2019 üçüncü çeyrekte neredeyse son 30 yılın en yavaş büyümesini yaşadı. ABD-Çin ticaret savaşının ve yurt içindeki talep zayıflığının sanayi üretimini olumuz etkilemesinin etkisi ile Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,0 büyüdü.
Ekonomistler ise üçüncü çeyrekte yüzde 6,1 büyüme bekliyorlardı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 6,2 olmuştu.
Üçüncü çeyrek büyüme oranı ayrıca Çin hükümetinin 2019 yılı için belirlediği yüzde 6,0-6,5 aralığı hedefinin alt bandına gelindiğini gösteriyor. Çin ekonomisinde büyüme 2018 ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 6,8'lik büyümeden bu yana yavaşlıyor.
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