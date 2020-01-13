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`Çin ticaret anlaşmasının çevirisinde değişiklik yok`

13.01.2020 09:52

Son güncelleme : 13.01.2020 09:52
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin`in üzerinde uzlaştıkları birinci aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.



DHA

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Fox News kanalına konuşan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, anlaşmanın birinci aşamasına ilişkin metnin çevrilmesi sürecinde değişiklikler yapıldığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "13 Aralık'ta varılan uzlaşmanın metni çeviri sürecinde de değişmedi. Bu söylentilerin, dedikoduların nereden çıktığını anlamıyorum" dedi ve ekledi:

"Bir çeviri sürecindeyiz ve bunun tamamen teknik bir konu olduğunu düşünüyorum. Anlaşmanın metni imza gününde İngilizce olarak yayınlanacak ve bunu herkes görebilecek. Bu gerçekten çok, çok geniş kapsamlı, büyük bir anlaşma."

Beyaz Saray'dan Cuma günü yaptığı açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.




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