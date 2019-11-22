Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Uluslararası Para Fonu Direktörü Kristalina Georgieva uluslararası ticaret sistemini korumacılık politikalarının oluşturduğu risklerden korumak üzere anlaştı.
Çin ve IMF küresel ticaretin korunması için anlaştı
22.11.2019 10:17
Son güncelleme : 22.11.2019 10:18
DHA
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çok taraflı serbest ticaretin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve uluslararası topluluğun Uluslararası Para
Fonu'ndan (IMF) yüksek beklentileri olduğunu belirtti.
Çin’in korumacılık politikalarına karşı olduğunu vurgulayan Jinping, “Umarım IMF küresel ticaret sisteminde aktif bir rol oynamaya, eşit ve açık küresel finans piyasasının korunmasına ve uluslararası düzenin gelişimine destek olmaya devam edecek” dedi.
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