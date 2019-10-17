Çin hükümeti yabancı şirketlere yönelik tüm sınırlandırmaları, bankalar, güvenlik şirketleri ve fon yönetimi gibi şirketler için kaldırdığını duyurdu.
Çin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı
17.10.2019 09:46
Son güncelleme : 17.10.2019 09:46
DHA
Devlet televizyonunun haberine göre, hükümetin bu çalışmayla birlikte 2019’da 2 trilyon yuan
üzerinde vergi
ve ücret kesintisi beklediğini belirtti. Çin hükümeti, yabancıların ülkelerine yatırımını arttırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Çin Sermaye Piyasası
Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları
piyasalarında faaliyet gösteren finans
şirketlerinde yabancı
sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.
Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı
sahipliği sınırları, vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Ocak'ta kaldırılacak. Söz konusu sınırlar hisse senedi piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Nisan'da, yatırım fonları
piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için de 1 Aralık'ta kaldırılacak.
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