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Çin`de eski banka yöneticisine `yolsuzluk` soruşturması

18.11.2019 13:19

Son güncelleme : 18.11.2019 13:19
Çin`de yolsuzluk soruşturma komisyonu, Jilin (Cilin) Bankası`nın eski yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



AA

Ülkede yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan (CCDI) yapılan açıklamada, Jilin  Bankası'nın eski yöneticisi Cang Baoşiang hakkında "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cang'ın karıştığı ihlallere ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada,  bankada 2014'te yönetim kurulu başkanı unvanıyla göreve başlayan Cang'ın, bu ay  görevinden ayrıldığı bildirildi.

YASA DIŞI KAZANÇLAR DEVLETE DEVREDİLİYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin  hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Yolsuzluğa karışan üst düzey bürokratlar "kaplanlar", alt düzey  bürokratlar ise "sinekler" olarak tanımlanıyor.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere "ömür boyu hapis"  ya da "ertelemeli idam cezası" verilebilirken, bu suçu irtikap edenlerin  genellikle rüşvet olarak aldığı gayrimenkul ve lüks eşya gibi yasa dışı kazançlar  devlete devrediliyor.




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