ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, Çin`de bulunan Gigafactory 3`te ürettiği ilk Model 3 otomobilleri teslim etti.
Çin`de üretilen ilk Model 3 otomobilleri teslim etti
30.12.2019 11:29
Son güncelleme : 30.12.2019 11:29
DHA
Şirket Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tesla, Çin'deki Gigafactory 3'te üretilen ilk Model 3 otomobilleri BUGÜN teslim ediyor. Model 3'ler için sıraya girenlerden 15'i Tesla çalışanları" dedi.
Çin merkezli Gigafactory 3, Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim merkezi. Tesla Model 3 sedan otomobillerin üretiminin Ekim ayında başladığı fabrikada yıllık 250 bin araç üretimi hedefleniyor.
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